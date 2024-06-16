Игрок сборной Германии рассказал, что провел всего одну тренировку перед матчем с Шотландией

«Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился эмоциями после матча с Шотландией (5:1) в рамках Евро-2024.«Безумная история! Всего пару дней назад я отдыхал на пляже. Мне позвонили в среду, я тренировался всего один раз. Я очень счастлив и благодарен как Юлиану Нагельсманну, так и его тренерскому штабу», – рассказал Джан.

Эмре Джан, который в январе этого года отпраздновал свое 30-летие, поучаствовал в разгроме сборной Шотландии, забив 5 мяч Германии. Этот гол стал вторым для немца в майке своей национальной команды. Всего в активе футболиста 44 поединка за сборную.

Примечательно, что изначально игрок «Боруссии» Дортмунд не был включен в состав команды. Но травма хавбека «Баварии» Александра Павловича вынудила тренерский штаб вызвать Джана.

В завершившемся сезоне Джан сыграл в 38 играх в различных соревнованиях. В них он забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Вместе с «Боруссией» игрок дошел до финала ЛЧ. Но выиграть заветный трофей команде не удалось. Немцы уступили «Реалу» (0:2).