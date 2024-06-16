Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Игрок сборной Германии рассказал, что провел всего одну тренировку перед матчем с Шотландией

    Игрок сборной Германии рассказал, что провел всего одну тренировку перед матчем с Шотландией

    «Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился эмоциями после матча с Шотландией (5:1) в рамках Евро-2024.«Безумная история! Всего пару дней назад я отдыхал на пляже. Мне позвонили в среду, я тренировался всего один раз. Я очень счастлив и благодарен как Юлиану Нагельсманну, так и его тренерскому штабу», – рассказал Джан.

    • Эмре Джан, который в январе этого года отпраздновал свое 30-летие, поучаствовал в разгроме сборной Шотландии, забив 5 мяч Германии. Этот гол стал вторым для немца в майке своей национальной команды. Всего в активе футболиста 44 поединка за сборную.
    • Примечательно, что изначально игрок «Боруссии» Дортмунд не был включен в состав команды. Но травма хавбека «Баварии» Александра Павловича вынудила тренерский штаб вызвать Джана.
    • В завершившемся сезоне Джан сыграл в 38 играх в различных соревнованиях. В них он забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Вместе с «Боруссией» игрок дошел до финала ЛЧ. Но выиграть заветный трофей команде не удалось. Немцы уступили «Реалу» (0:2).

    Новости по теме
    Хавбек «Баварии» пропустит Евро-2024 из-за болезни 1
    Футболист сборной Германии рассказал, что боролся с раком
    Гнабри, Мюллер, Левандовски – в старте «Баварии» на потенциально чемпионский матч с «Боруссией» Д; Джан, Ройс, Холанд выйдут у гостей
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+