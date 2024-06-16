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    Тренер сборной Англии высказался о Беллингеме

    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением по поводу полузащитника Джуда Беллингема.

    «Беллингем один из многих очень важных игроков в команде. Мы не должны ожидать, что он возьмет на себя такую нагрузку в одиночку. У него потрясающий склад ума, драйв и способность влиять на ход игры» – поделился мыслями Саутгейт.

    • Джуд Беллингем, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел очень яркий сезон на клубном уровне. Прошлым летом англичанин был куплен мадридским «Реалом».
    • В майке столичного коллектива футболист сыграл в 42 встречах. В них он сумел записать в свой актив 23 гола и 13 голевых передач. В свой первый же сезон Джуд выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Также на счету Беллингема 3 гола в 29 матчах за сборную Англии.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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