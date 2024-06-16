Тренер сборной Англии высказался о Беллингеме

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением по поводу полузащитника Джуда Беллингема.

«Беллингем один из многих очень важных игроков в команде. Мы не должны ожидать, что он возьмет на себя такую нагрузку в одиночку. У него потрясающий склад ума, драйв и способность влиять на ход игры» – поделился мыслями Саутгейт.