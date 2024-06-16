Футболист сборной Албании высказался о том, что забил самый быстрый гол в истории Евро

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами прокомментировал свой гол в ворота сборной Италии (1:2) на Евро-2024.

«Я немного удивлен, потому что не знал, что мой гол был таким особенным на турнирах Евро. Для меня важно забивать за свою страну и за свою команду», – сказал Байрами.