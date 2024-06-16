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    • Футболист сборной Албании высказался о том, что забил самый быстрый гол в истории Евро

    Футболист сборной Албании высказался о том, что забил самый быстрый гол в истории Евро

    Полузащитник сборной Албании Недим Байрами прокомментировал свой гол в ворота сборной Италии (1:2) на Евро-2024.

    «Я немного удивлен, потому что не знал, что мой гол был таким особенным на турнирах Евро. Для меня важно забивать за свою страну и за свою команду», – сказал Байрами.

    • Албания неудачно стартовала на Евро-2024, уступив Италии Лучано Спаллетти. Примечательно, что именно албанцам удалось забить первыми. На 23-й секунде это сделал Недим Байрами, который сумел воспользоваться неудачным аутом итальянцев и поразить ворота Доннаруммы.
    • Недим Байрами представляет цвета «Сассуоло». В завершившемся розыгрыше Серии А албанец записал в свой актив 3 гола и 2 ассиста в 28 поединках. Также на счету полузащитника 4 мяча в 23 играх за свою национальную команду.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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