Спаллетти ответил, что для него важнее – качество игры или результат

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался после матча 1-го тура Евро-2024 против Албании (2:1).

Итальянцы пропустили на 1-й минуте, но в 1-м тайме успели выйти вперед.

«С тех пор, как я начал тренировать, мне говорили, что главное – это победа. Нет, главное – хорошо сыграть. Если мы стремимся выиграть Евро-2024, мы должны показывать хороший футбол.

Мы должны сохранять веру в свой стиль игры – это путь вперед», – сказал Спаллетти.