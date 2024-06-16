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    • Спаллетти ответил, что для него важнее – качество игры или результат

    Спаллетти ответил, что для него важнее – качество игры или результат

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался после матча 1-го тура Евро-2024 против Албании (2:1).

    • Итальянцы пропустили на 1-й минуте, но в 1-м тайме успели выйти вперед.

    «С тех пор, как я начал тренировать, мне говорили, что главное – это победа. Нет, главное – хорошо сыграть. Если мы стремимся выиграть Евро-2024, мы должны показывать хороший футбол.

    Мы должны сохранять веру в свой стиль игры – это путь вперед», – сказал Спаллетти.

    • Во 2-м туре Италия сыграет с Испанией.
    • Италия защищает титул.

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    Источник: УЕФА

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