Сборная Испании одержала победу над сборной Хорватии в рамках 1 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 3:0.

1-й тайм

Первые 10 минут матча сборная Испании владела полным преимуществом и не выпускала Хорватов со своей половины поля, однако явно голевых моментов создать не смогли, но имели много подходов к воротам. Вторые 10 минут тайма преимуществом владели игроки сборной Хорватии, но также не имели реальных возможностей для взятия ворот.

На 29-й минуте матча Альваро Мората неожиданно выскочил один на один после великолепного проникающего паса из центра и не оставил шансов вратарю, счет стал 1:0.

Ровно через 3 минуты Фабиан Руис получил мяч внутри штрафной дважды финтом убрал защитников и пробил низом в правый от себя угол и после рикошета от Шутало мяч влетел в ворота Ливаковича.

После второго забитого мяча Хорваты сразу пошли в атаку и имели отличный шанс отыграть один мяч, но Унаи Симон смог спасти свою команду. После яркого отрезка игра немного успокоилась, казалось что Испанцы спокойно доведут тайм до конца, но в конце тайма в ворота Хорватов влетел третий мяч, автором гола стала Карвахаль после подачи Ямаля, к слову Ламин стал самым молодым игроком отдавшим голевую передачу на чемпионатах Европы.

Хорваты провели очень слабый первый тайм пропустив 3 мяча, для сравнения можно привести статистику отборочного цикла в котором сборная Хорватии пропустила всего 4 мяча за весь турнир.

2-й тайм

Второй тайм начался с преимуществом сборной Испании, которая имела в первые 10 минут сразу несколько хороших моментов для взятия ворот. На 55-й минуте матча игроки сборной Хорватии провели опаснейшую атаку в которой было несколько ударов за несколько секунд, но ни один не оказался в воротах.

В целом после этого опаснейшего момента сборная Хорватии владела преимуществом, но не создавала серьезных моментов для взятия ворот ровно до 79-й минуты когда был назначен пенальти в ворота Испании, который не смог реализовать Петкович, на добивании Перишич отправил мяч в ворота, но он был отменен после проверки судей.

Концовка второго тайма прошла при довольно равно игре в которой не было серьезных моментов для взятия ворот.Испания уверенно одержала победу со счетом 3:0 и получила первые три очка, Хорватам в следующих матчах придется доказывать, что это поражение было случайностью и судя по игре для этого есть все основания.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на «Матч! ТВ».