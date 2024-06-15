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    Опубликована заявка сборной Аргентины на Кубок Америки

    Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони выбрал состав на предстоящий Кубок Америки.

    Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Херонимо Рульи («Аякс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

    Защитники: Гонсало Монтиэль («Ноттингем Форест»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Герман Пеццелла («Бетис»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»);

    Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Леандро Паредес («Рома»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Валентин Карбони («Монца»);

    Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

    • Кубок Америки-2024 пройдет с 21 июня по 15 июля в США.
    • Соперники аргентинцев по групповому этапу – Канада, Чили и Перу.

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    Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины

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