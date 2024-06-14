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    • Сергеев предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024

    Сергеев предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024

    Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев считает, что в национальной команде есть достаточно хороших игроков, чтобы команда могла показать достойный результат на чемпионате Европы.

    «Думаю, мы бы показали на этом Евро хороший результат. Потому что, я повторюсь, у нас очень хорошие, молодые ребята, перспективные. И те же игроки, которые сейчас за рубежом, показывают очень хороший уровень. Тот же Миранчук выиграл Лигу Европы, Головин лучший в «Монако», Захарян играет в «Реал Сосьедад» против Барселоны и Мадрида. Так что, я думаю, мы показали бы достойный результат», – сказал Сергеев.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных матчей с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1718348933
    С таким составом, как сейчас, и с тем тренером, который Валера, сборная России НЕ ВЫШЛА БЫ на ЧЕ. И потому НИКАК бы там не выступила...(((
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    шахта Заполярная
    1718354088
    Особенно ты, со скамейки позора Российского футбола
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