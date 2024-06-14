Сергеев предположил, как сборная России могла бы выступить на Евро-2024

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев считает, что в национальной команде есть достаточно хороших игроков, чтобы команда могла показать достойный результат на чемпионате Европы.

«Думаю, мы бы показали на этом Евро хороший результат. Потому что, я повторюсь, у нас очень хорошие, молодые ребята, перспективные. И те же игроки, которые сейчас за рубежом, показывают очень хороший уровень. Тот же Миранчук выиграл Лигу Европы, Головин лучший в «Монако», Захарян играет в «Реал Сосьедад» против Барселоны и Мадрида. Так что, я думаю, мы показали бы достойный результат», – сказал Сергеев.