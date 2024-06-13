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    • Главный тренер сборной Португалии оценил результативность Роналду

    Главный тренер сборной Португалии оценил результативность Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем команды Криштиану Роналду, выступающем в саудовском «Аль-Насре».

    – Что еще можно сказать о Роналду?

    – Сила раздевалки не в том, что тренер может сказать игрокам, а в примерах из повседневной жизни. Криштиану, как и Пепе, является невероятным образцом для подражания. Они создают очень позитивную атмосферу. При этом они требовательные.

    – Многие считали его карьеру законченной после переезда в Саудовскую Аравию.

    – Я бы предложил болельщикам поинтересоваться саудовской лигой. К чемпионату мира 2034 года создан десятилетний проект, и уровень растет.

    Трудно забивать везде, а Криштиану поехал туда и забил 35 голов в этом сезоне. Он сохраняет стабильность. Саудовская Аравия позволяет достигать индивидуальных целей. Для меня это стало очень положительным сюрпризом.

    • Роналду в минувшем сезоне забил 35 голов за «Аль-Наср», установив рекорд чемпионатов Саудовской Аравии по голам за один сезон.
    • 39-летний португалец готовится в составе своей сборной в шестой раз сыграть на чемпионатах Европы.

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    Источник: As

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