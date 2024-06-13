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    • Месси рассказал, как изменилась его жизнь после победы на ЧМ-2022

    Месси рассказал, как изменилась его жизнь после победы на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признал, что победа на чемпионате мира-2022 была самым счастливым моментом в его спортивной жизной.

    «Хотя я все тот же и ничего не изменилось ни в моей повседневной жизни, ни в моем образе мышления, тот факт, что я стал чемпионом мира, изменил мою жизнь по многим причинам. Стать чемпионом мира может не каждый, и добиться этого очень сложно.

    Это вечная мечта как для меня, так и для любого футболиста. Это было единственное, чего мне не хватало.

    Мне очень повезло, что я выиграл все в «Барселоне», выиграл все на индивидуальном уровне, спустя долгое время я выиграл Кубок Америки в составе сборной. Титула чемпиона мира мне не хватало, чтобы подвести итог карьере.

    В футболе я добился всего, чего можно. Так что, хоть победа на ЧМ ничего не изменила, в то же время она изменила все.

    В спортивном плане это был самый счастливый момент моей жизни», – сказал 36-летний Месси.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, по пенальти 4:2).
    • В составе сборной Месси победил на Кубке Америки-2021, также он выиграл Финалиссиму-2022, Олимпийские игры-2004, молодежный ЧМ-2005.

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    Источник: ESPN

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