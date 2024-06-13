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    • Кейн считает, что Англия заслужила статус фаворитов Евро-2024

    Кейн считает, что Англия заслужила статус фаворитов Евро-2024

    Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о своей национальной команде перед стартом Евро-2024.

    «Быть капитаном сборной Англии – это, наверное, высшая привилегия, которую я могу иметь как игрок. И я никогда не буду воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Это уникальное чувство. Для меня большая честь в четвертый раз быть капитаном на большом турнире. У нас были полуфинал, финал и четвертьфинал, поэтому я надеюсь, что в этот раз мы выиграем трофей. В конечном итоге мы здесь, чтобы выиграть Евро.

    Я думаю, что эта команда Англии – одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была, с точки зрения формы и сезона, который был у многих наших игроков. У нас много молодых и талантливых игроков, которые не испытывают страха и просто хотят выйти на поле и играть. Я надеюсь, что ребята смогут учиться у меня и будут задавать вопросы. Если смогу помочь им, то отлично. Но у нас и так хорошие отношения, мы всегда вместе ужинаем, нам есть о чем поговорить, и это здорово нам помогает.

    [Тренеру] Гарету [Саутгейту] пришлось принять ряд нелегких решений в выборе игроков, у нас в команде много хороших атакующих футболистов. Лично для меня все отлично. Я хочу играть с теми, кто может отдать голевую передачу, забивать голы, резво передвигаться по полю и отбирать мячи в непростых ситуациях. Все это у нас есть.

    Я думаю, что мы заслужили право на статус фаворитов благодаря нашим результатам на предыдущих турниров. Но мы еще не выигрывали Евро, поэтому мы постараемся переписать историю здесь. Это цель, которую мы поставили перед собой, но мы знаем, что впереди нас ждет долгий и трудный путь. Нужно убедиться, что мы все делаем правильно, потому что на таких турнирах, если ты не выкладываешься на 100 процентов, тебя могут наказать.

    Сербия – это команда, которая может доставить проблемы, если вы не включитесь должным образом. Сербы очень сильно играют в обороне. Они опасны на «стандартах», у них высокие игроки, поэтому они могут создать много проблем. Как я уже сказал, если мы не будем бдительны и не будем сосредоточены на 100 процентов, этот матч может получиться очень трудным, поэтому мы должны быть уверены, что все сделаем правильно», – сказал Кейн.

    • В первом матче на Евро-2024 Англия сыграет с Сербией 16 июня.
    • В их группе также выступают Дания и Словения.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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