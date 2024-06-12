Месси ответил Мбаппе, сказавшему, что Евро сложнее ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил высказывание бывшего одноклубника Килиана Мбаппе.

Неделю назад француз заявил: «На мой взгляд, Евро сложнее ЧМ. На чемпионате Европы очень тяжело уже на групповом этапе.».

«Килиан также говорил, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит тот турнир, где играет.

Чемпионат Европы очень важен, но в нем не участвуют трехкратный чемпион мира Аргентина, пятикратный чемпион мира Бразилия, двукратный чемпион мира Уругвай.

Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро – самый сложный турнир, верно?» – сказал Месси.