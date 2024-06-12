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    Месси ответил Мбаппе, сказавшему, что Евро сложнее ЧМ

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил высказывание бывшего одноклубника Килиана Мбаппе.

    Неделю назад француз заявил: «На мой взгляд, Евро сложнее ЧМ. На чемпионате Европы очень тяжело уже на групповом этапе.».

    «Килиан также говорил, что у южноамериканских команд нет такой конкуренции, как у европейцев. Каждый ценит тот турнир, где играет.

    Чемпионат Европы очень важен, но в нем не участвуют трехкратный чемпион мира Аргентина, пятикратный чемпион мира Бразилия, двукратный чемпион мира Уругвай.

    Слишком много чемпионов мира за бортом, чтобы сказать, что Евро – самый сложный турнир, верно?» – сказал Месси.

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    Источник: ESPN

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    12.06.2024 23:37
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