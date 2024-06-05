Мбаппе сравнил сложность ЧМ и Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, какой турнир он считает более сложным – чемпионат мира или чемпионат Европы.

«На мой взгляд, Евро сложнее ЧМ. На чемпионате Европы очень тяжело уже на групповом этапе.

Мы не выигрывали этот турнир 24 года. Это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления.

Мы продолжаем готовиться, чтобы хорошо выступить», – сказал Мбаппе.