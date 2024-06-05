Мбаппе сравнил сложность ЧМ и Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, какой турнир он считает более сложным – чемпионат мира или чемпионат Европы.
«На мой взгляд, Евро сложнее ЧМ. На чемпионате Европы очень тяжело уже на групповом этапе.
Мы не выигрывали этот турнир 24 года. Это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления.
Мы продолжаем готовиться, чтобы хорошо выступить», – сказал Мбаппе.
- Новичок «Реала» становился чемпионом мира в 2018 году.
- На Евро-2024 французы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Польшей.