Тедеско рассказал о желании игроков сборной Бельгии победить на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о своей команде перед стартом чемпионата Европы-2024, отметив нападающих Жереми Доку и Ромелу Лукаку.

«С тактикой еще определимся. Здесь возможны изменения, но важно создать хорошую атмосферу. Полагаю, что все горят желанием победить, однако необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной, потому что нелегко провести вместе много дней или даже недель. Надеюсь, это будут именно недели, и сейчас надо в первую очередь сфокусироваться на атмосфере.

Думаю, у нас много ярких игроков, много молодежи, которая в ближайшие месяцы сделает еще один шаг в своем развитии. Кто-то перейдет в более солидные клубы, и это очень интересно. У нас уже очень много вариантов. Команда может быть очень гибкой в зависимости от того, кто в форме и готов сыграть. Мы уже способны играть по-разному.

Ромелу Лукаку играет невероятно важную роль как на поле, так и за его пределами. На поле его голы говорят сами за себя, но это еще не все. Он точно знает, когда нужно отдать пас, если стоит спиной к воротам, или когда лучше развернуться и пробить самому. Он опасен во многих ситуациях, а не только при «стандартах» и навесах. В последней трети поля он непредсказуем, против него сложно защищаться. Не думаю, что многие защитники хотят сыграть против него.

Его значимость вне поля тоже не вызывает сомнений. Он знает многих игроков, особенно молодых, знает, за кем нужно присматривать и для кого нужно стать своего рода наставником. Он заботится о многих моментах, понимает, какой должна быть атмосфера в раздевалке. Лукаку чрезвычайно важен для команды.

Жереми Доку – это как раз один из тех игроков, за кем присматривает Лукаку. Это заметно, когда они вместе на поле: он то и дело подсказывает, когда стоит пробить, и многое другое. Это схожие по типажу игроки. Против Жереми тоже сложно защищаться: не думаю, что центральный защитник захотел бы оказаться с ним один на один.

Доку способен изменить ход игры, у него есть необходимая для этого энергия. Ему по силам внести большой вклад в командное дело, вдобавок, это просто хороший человек. Невысокий толковый парень, который знает, чего хочет.

Фавориты? У Франции прекрасные позиции, но и Португалия тоже фантастически выступила в квалификации. Испания, Англия и, конечно же, Германия на своем поле, вероятно, будут главными фаворитами», – сказал Тедеско.