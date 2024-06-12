Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Тедеско рассказал о желании игроков сборной Бельгии победить на Евро-2024

    Тедеско рассказал о желании игроков сборной Бельгии победить на Евро-2024

    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о своей команде перед стартом чемпионата Европы-2024, отметив нападающих Жереми Доку и Ромелу Лукаку.

    «С тактикой еще определимся. Здесь возможны изменения, но важно создать хорошую атмосферу. Полагаю, что все горят желанием победить, однако необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной, потому что нелегко провести вместе много дней или даже недель. Надеюсь, это будут именно недели, и сейчас надо в первую очередь сфокусироваться на атмосфере.

    Думаю, у нас много ярких игроков, много молодежи, которая в ближайшие месяцы сделает еще один шаг в своем развитии. Кто-то перейдет в более солидные клубы, и это очень интересно. У нас уже очень много вариантов. Команда может быть очень гибкой в зависимости от того, кто в форме и готов сыграть. Мы уже способны играть по-разному.

    Ромелу Лукаку играет невероятно важную роль как на поле, так и за его пределами. На поле его голы говорят сами за себя, но это еще не все. Он точно знает, когда нужно отдать пас, если стоит спиной к воротам, или когда лучше развернуться и пробить самому. Он опасен во многих ситуациях, а не только при «стандартах» и навесах. В последней трети поля он непредсказуем, против него сложно защищаться. Не думаю, что многие защитники хотят сыграть против него.

    Его значимость вне поля тоже не вызывает сомнений. Он знает многих игроков, особенно молодых, знает, за кем нужно присматривать и для кого нужно стать своего рода наставником. Он заботится о многих моментах, понимает, какой должна быть атмосфера в раздевалке. Лукаку чрезвычайно важен для команды.

    Жереми Доку – это как раз один из тех игроков, за кем присматривает Лукаку. Это заметно, когда они вместе на поле: он то и дело подсказывает, когда стоит пробить, и многое другое. Это схожие по типажу игроки. Против Жереми тоже сложно защищаться: не думаю, что центральный защитник захотел бы оказаться с ним один на один.

    Доку способен изменить ход игры, у него есть необходимая для этого энергия. Ему по силам внести большой вклад в командное дело, вдобавок, это просто хороший человек. Невысокий толковый парень, который знает, чего хочет.

    Фавориты? У Франции прекрасные позиции, но и Португалия тоже фантастически выступила в квалификации. Испания, Англия и, конечно же, Германия на своем поле, вероятно, будут главными фаворитами», – сказал Тедеско.

    • Бельгия сыграет на Евро-2024 в группе с Румынией, Украиной и Словакией.
    • Тедеско был главным тренером «Спартака» в 2019–2021 годах.

    Новости по теме
    Главные фавориты Евро-2024 по версии Goal 2
    Бельгия – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2024
    Прогноз на выход из группы E на Евро-2024
    Источник: официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:03
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...короче
    1718191200
    ...ну что, Доменико, давай дерзай, удачи тебе и сборной твоей...
    Ответить
    Цугундeр
    1718191357
    В десятку бы попасть..)) А уж в следующий раз...
    Ответить
    TIMOTHY
    1718192185
    Этот клоун ещё тренирует!? Интересно кто его везде протаскивает?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+