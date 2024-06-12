Роналду: «Знаю, что у меня осталось не так много сезонов»

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что испытывает особое удовольствие от выступлений после 35 лет.
«Забивать приятно, я стараюсь получать удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много сезонов. Играть год за годом после 35-летия – это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом.
Забивать голы – часть моей ДНК. Главное – посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки.
Трофей? Мечтаю об этом», – сказал Роналду в эфире SportTV.
- Роналду забил два гола в ворота Ирландии в товарищеском матче 11 июня. Португалия одержала победу со счетом 3:0.
- Португальцы на Евро-2024 сыграют в группе с Турцией, Чехией и Грузией.