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    • Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на топ-уровне

    Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на топ-уровне

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл в товарищеском матче с Ирландией.

    Для него эта игра стала 1226-й на топ-уровне. Это новый мировой рекорд среди футболистов.

    Нападающий обошел по данному показателю бразильского вратаря Рожерио Сени, завершившего карьеру в 42-летнем возрасте.

    Матчи Роналду распределились следующим образом:

    • 698 – в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии;
    • 101 – в кубковых турнирах (включая матчи за Суперкубок);
    • 220 – в международных клубных турнирах;
    • 207 – за национальную сборную.

    Роналду забил 893 гола и сделал 251 ассист в течение профессиональной карьеры.

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    Источник: IFFHS

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    11.06.2024 23:01
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