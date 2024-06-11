Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на топ-уровне

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл в товарищеском матче с Ирландией.

Для него эта игра стала 1226-й на топ-уровне. Это новый мировой рекорд среди футболистов.

Нападающий обошел по данному показателю бразильского вратаря Рожерио Сени, завершившего карьеру в 42-летнем возрасте.

Матчи Роналду распределились следующим образом:

698 – в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии;

101 – в кубковых турнирах (включая матчи за Суперкубок);

220 – в международных клубных турнирах;

207 – за национальную сборную.

Роналду забил 893 гола и сделал 251 ассист в течение профессиональной карьеры.