Тренер сборной Польши рассказал о травме Левандовского перед стартом Евро-2024

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж оценил повреждения форвардов Роберта Левандовского и Карола Свидерского.

Оба футболиста травмировались во время вчерашнего товарищеского матча с Турцией (2:1).

Свидерски оступился и подвернул ногу, празднуя забитый гол.

Евро-2024 стартует 14 июня.

Польша сыграет в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

«У Роберта небольшое повреждение [вероятно, двуглавой мышцы бедра]. Будем надеяться, что серьезных проблем у него не возникнет.

Карол травмировал голеностоп. Его состояние будет известно после обследования», – сказал Пробеж.