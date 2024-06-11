Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер сборной Польши рассказал о травме Левандовского перед стартом Евро-2024

    Тренер сборной Польши рассказал о травме Левандовского перед стартом Евро-2024

    Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж оценил повреждения форвардов Роберта Левандовского и Карола Свидерского.

    • Оба футболиста травмировались во время вчерашнего товарищеского матча с Турцией (2:1).
    • Свидерски оступился и подвернул ногу, празднуя забитый гол.
    • Евро-2024 стартует 14 июня.
    • Польша сыграет в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

    «У Роберта небольшое повреждение [вероятно, двуглавой мышцы бедра]. Будем надеяться, что серьезных проблем у него не возникнет.

    Карол травмировал голеностоп. Его состояние будет известно после обследования», – сказал Пробеж.

    Новости по теме
    Форвард сборной Польши рискует пропустить Евро-2024 – он травмировался, празднуя гол в товарищеском матче 1
    Товарищеские матчи. Нидерланды, Польша и Чехия одержали домашние победы 1
    Окончательный состав сборной Польши на Евро-2024
    Источник: Sportowe Fakty

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+