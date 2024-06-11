Тренер сборной Польши рассказал о травме Левандовского перед стартом Евро-2024

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж оценил повреждения форвардов Роберта Левандовского и Карола Свидерского.
- Оба футболиста травмировались во время вчерашнего товарищеского матча с Турцией (2:1).
- Свидерски оступился и подвернул ногу, празднуя забитый гол.
- Евро-2024 стартует 14 июня.
- Польша сыграет в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.
«У Роберта небольшое повреждение [вероятно, двуглавой мышцы бедра]. Будем надеяться, что серьезных проблем у него не возникнет.
Карол травмировал голеностоп. Его состояние будет известно после обследования», – сказал Пробеж.