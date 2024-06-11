Форвард сборной Польши рискует пропустить Евро-2024 – он травмировался, празднуя гол в товарищеском матче

Участие нападающего сборной Польши Карола Свидерски на предстоящем чемпионате Европы оказалось под вопросом.
Футболист «Вероны» рискует пропустить турнир из-за травмы, полученной во время товарищеского матча с Турцией (2:1).
Поляк забил гол, а в ходе празднования оступился и подвернул ногу.
Получил повреждение в этой игре и другой форвард польской сборной Роберт Левандовски. Информации о его состоянии пока нет.
- Евро-2024 стартует 14 июня.
- Польша сыграет в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.