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    • Бывший руководитель «Сатурна» приговорен к пожизненному заключению

    Бывший руководитель «Сатурна» приговорен к пожизненному заключению

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Олега Медведева, возглавлявшего преступное сообщество, сообщает ТАСС.

    В прошлом его называли одним из авторитетных руководителей клуба «Сатурн» времен выступлений команды из Раменского в РПЛ. Ранее Медведев носил фамилию Шишканов.

    Коллегия присяжных признала его виновным в организации ОПГ, убийствах и бандитизме.

    «Путем частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 миллионов рублей», – говорится в приговоре, который не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный срок.

    • «Сатурн» выступал в высшем дивизионе чемпионата России с 1999 по 2010 годы.
    • Сейчас команда под названием «Леон Сатурн» играет в группе 2 дивизиона B Второй лиги.

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    Источник: ТАСС

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    10.06.2024 12:41
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