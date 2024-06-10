Бывший руководитель «Сатурна» приговорен к пожизненному заключению

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Олега Медведева, возглавлявшего преступное сообщество, сообщает ТАСС.

В прошлом его называли одним из авторитетных руководителей клуба «Сатурн» времен выступлений команды из Раменского в РПЛ. Ранее Медведев носил фамилию Шишканов.

Коллегия присяжных признала его виновным в организации ОПГ, убийствах и бандитизме.

«Путем частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 миллионов рублей», – говорится в приговоре, который не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный срок.