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    • В Казахстане прокомментировали поражение сборной в первом матче после назначения Черчесова

    В Казахстане прокомментировали поражение сборной в первом матче после назначения Черчесова

    И.о. главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев высказался после поражения в товарищеском матче от Армении (1:2).

    • Это был 1-й матч Казахстана после назначения Станислава Черчесова.
    • Российский тренер приступит к работе с казахстанцами после текущего сбора.

    «По поводу игры могу сказать, что ни к одному футболисту сборной Казахстана мы не можем предъявить претензии по самоотдаче. Все выложились на максимум. Два раза потеряли концентрацию и пропустили голы. Думаю, так можно оценить результат сегодняшней игры», – сказал Балтиев.

    • Казахстан готовится к осенней Лиге наций.

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    Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»

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    Комментарии (4)
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    VPERDIV SPARTAK
    1717845937
    Черчес ещё не понял ничего!)
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    odoon
    1717846251
    Это ещё только начало, Саламыч ещё даже нормально с игроками не познакомился, всё ок, всё впереди, он ещё поработает, и они просрут 0:5.
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    ароба-бозоров-yandex
    1717847052
    Это ещё только начало
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    Иван Петров 1986
    1717848010
    То то еще будет.
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    Россия
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