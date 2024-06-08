В Казахстане прокомментировали поражение сборной в первом матче после назначения Черчесова

И.о. главного тренера сборной Казахстана Руслан Балтиев высказался после поражения в товарищеском матче от Армении (1:2).
- Это был 1-й матч Казахстана после назначения Станислава Черчесова.
- Российский тренер приступит к работе с казахстанцами после текущего сбора.
«По поводу игры могу сказать, что ни к одному футболисту сборной Казахстана мы не можем предъявить претензии по самоотдаче. Все выложились на максимум. Два раза потеряли концентрацию и пропустили голы. Думаю, так можно оценить результат сегодняшней игры», – сказал Балтиев.
- Казахстан готовится к осенней Лиге наций.