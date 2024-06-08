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    Итоговая заявка Украины на Евро-2024

    Сборная Украины в соцсетях опубликовала итоговую заявку на Евро-2024.

    Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал»).

    Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко («Полесье»).

    Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал»), Виктор Цыганков («Жирона»), Михаил Мудрик («Челси»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский («Дженоа»).

    Нападающие: Артем Довбик («Жирона»), Роман Яремчук («Валенсия»), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

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    Источник: «Бомбардир»

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    BRO_football
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