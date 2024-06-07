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    • Стала известна реакция игроков сборной Англии на непопадание Грилиша в заявку на Евро-2024

    Стала известна реакция игроков сборной Англии на непопадание Грилиша в заявку на Евро-2024

    Игроки сборной Англии шокированы решением главного тренера Гарета Саутгейта не включать вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша в состав на чемпионат Европы-2024.

    По словам источника The Telegraph, один из старших членов команды лично обратился к тренеру, чтобы попытаться понять его решение и объяснить его партнерам по команде.

    Отмечается, что нет абсолютно никаких намеков на ссору или конфликт внутри команды. Тем не менее игроки были шокированы решением тренера, некоторые из них после этого отправились к Грилишу, чтобы поддержать его. Они сказали, что он должен был быть в составе.

    • Грилиш был в заявке сборной Англии на Евро-2020 и ЧМ-2022.
    • Футболист находился в расширенном составе национальной команды на Евро-2024, но не попал в итоговый список из 26 человек.

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    Источник: The Telegraph

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    07.06.2024 09:21
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