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    • Черчесов рассказал, почему согласился возглавить сборную Казахстана

    Черчесов рассказал, почему согласился возглавить сборную Казахстана

    Станислав Черчесов объяснил, почему принял предложение стать главным тренером сборной Казахстана.

    – Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?

    – Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком.

    Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.

    Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем [Барменкуловым] они отпали.

    Президент конкретно мне всe объяснил, всe было профессионально и предметно. За два часа мы всe обсудили и согласовали.

    Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе.

    • Черчесов сменил Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
    • Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
    • С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.06.2024 20:32
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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1717613841
    Да просто скажи, что у тебя не было достойных предложений.
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    mutabor0992
    1717619135
    дЭньги нужны!
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