Черчесов рассказал, почему согласился возглавить сборную Казахстана

Станислав Черчесов объяснил, почему принял предложение стать главным тренером сборной Казахстана.

– Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?

– Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком.

Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.

Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем [Барменкуловым] они отпали.

Президент конкретно мне всe объяснил, всe было профессионально и предметно. За два часа мы всe обсудили и согласовали.

Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе.