Черчесов рассказал, почему согласился возглавить сборную Казахстана

Станислав Черчесов объяснил, почему принял предложение стать главным тренером сборной Казахстана.
– Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?
– Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком.
Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан – русскоязычная страна, мы выросли в СССР – для меня это одно и то же.
Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем [Барменкуловым] они отпали.
Президент конкретно мне всe объяснил, всe было профессионально и предметно. За два часа мы всe обсудили и согласовали.
Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе.
- Черчесов сменил Магомеда Адиева, решившего остаться в «Ахмате».
- Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».
- С 2016 по 2021 год он работал со сборной России.