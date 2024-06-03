Защитник сборной Италии пропустит Евро-2024 из-за разрыва крестообразной связки

Защитник сборной Италии Джорджо Скальвини пропустит предстоящий чемпионат Европы из-за того, разрыва передней крестообразной связки левого колена. Игрок «Аталанты» получил повреждение в воскресенье, в перенесенном матче 29-го тура Серии A с «Фиорентиной» (2:3).

20-летний футболист был заменен на 84-й минуте и, явно испытывая боль, покинул поле хромая, при поддержке двух медицинских работников.

Скальвини сам повредил колено при попытке подката.