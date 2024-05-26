Чемпионство «Зенита», Черчесов может возглавить «Пари НН», врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году и другие новости

«Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России.

Черчесов может возглавить «Пари НН» летом.

Определился победитель Первой лиги.

Руни вновь получил работу в Чемпионшипе.

«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд.

Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Сити» в финале и выиграл трофей.

Известны участники стыковых матчей РПЛ.

Семак продлил контракт с «Зенитом» на стадионе после победы в РПЛ.

Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году (Иван Карпов).

Личка может покинуть «Динамо» летом.

Подробности трансфера Сафонова в «ПСЖ».

Отправленный в дубль Круговой одним словом отреагировал на чемпионство «Зенита».

Антон Миранчук перейдет в европейский клуб-чемпион: подробности сделки.

Игнашевич в ближайшие дни покинет «Балтику».