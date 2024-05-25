Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка Англии в котором сыграют «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 25 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунс, Аке, Гвардиол, Ковачич, Эрнандес, Де Брюйне, Силва, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мартинес, Варан, Далот, Ван-Биссака, Амрабат, Рэшфорд, Гарначо, Майну, Мактоминей, Фернандеш.

Главный тренер: Эрик тен Хаг