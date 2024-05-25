В субботу, 25 мая, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Кубка Англии. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы в очередной раз выиграла чемпионат Англии и теперь наверняка приложит все усилия для победы в главном матче кубкового противостояния. В последних пяти матчах «Манчестер Сити» выиграл все пять встреч.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хаага закончили сезон в середине турнирной таблице – это что касается чемпионата. В Кубке страны команда дошла до финала, но шансы на успех «Манчестера Юнайтед» довольно призрачны – подопечные Гвардиолы пребывают в идеальной игровой форме. «МЮ» в последних пяти матчах выиграл два матча, столько же раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

Три личные встречи команд закончились победой «Манчестер Сити». В предстоящем матче тенденция вряд ли изменится. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.33).