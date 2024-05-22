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    • Опубликована расширенная заявка сборной Шотландии на Евро-2024

    Опубликована расширенная заявка сборной Шотландии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Шотландии определился с предварительным составом на чемпионат Европы-2024.

    В него вошли 28 футболистов. Позднее главный тренер Стив Кларк отсеет 2 игроков.

    Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба – «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»);

    Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба – «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»);

    Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон МакГинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон») Райан Джек («Рейнджерс»);

    Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Шотландия сыграет в группе A с Германией, Венгрией и Швейцарией.

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    Источник: сайт Шотландской футбольной ассоциации

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