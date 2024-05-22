Опубликована расширенная заявка сборной Шотландии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Шотландии определился с предварительным составом на чемпионат Европы-2024.
В него вошли 28 футболистов. Позднее главный тренер Стив Кларк отсеет 2 игроков.
Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба – «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»);
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба – «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»);
Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон МакГинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон») Райан Джек («Рейнджерс»);
Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Шотландия сыграет в группе A с Германией, Венгрией и Швейцарией.