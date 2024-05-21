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    • Опубликована расширенная заявка сборной Австрии на Евро-2024

    Опубликована расширенная заявка сборной Австрии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Австрии определился с предварительным составом на чемпионат Европы-2024.

    В него вошли 29 футболистов. Позднее главный тренер Ральф Рангник отсеет 3 игроков.

    Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);

    Защитники: Флавиус Данилюк («Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба – «Боруссия М»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

    Полузащитники: Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия Д»), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»);

    Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

    Резерв: Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Цицан Станкович (АЕК), Самсон Байду («Зальцбург»), Марко Фридль («Вердер»), Мухаммед Чам («Клермон»), Кристоф Ланг, Гвидо Бургшталлер (оба – «Рапид»), Деян Любичич («Кельн»), Манприт Саркария («Штурм»), Кевин Штегер («Бохум»), Джуниор Адаму («Фрайбург»), Бенедикт Пихлер («Хольштайн Киль»).

    Неиграющий капитан: Давид Алаба («Реал»), пропускающий турнир из-за разрыва крестов.

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Австрия сыграет в группе D с Францией, Нидерландами и Польшей.

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    Источник: сайт Австрийского футбольного союза

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