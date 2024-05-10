18-летний футболист из Казахстана перешел в «Вальядолид»

Полузащитник Мохаммед Енсебаев перешел из «Елимая» в «Вальядолид».

Сделку подтвердил агент 18-летнего казахстанского футболиста Алым Жалелов.

– Трансфер действительно громкий, но и очень сложный. Наверное, самый сложный в моей жизни. С момента подписания контракта до завершения всех юридических процессов прошло пять месяцев.

Все это время Мохаммед живет на базе клуба и пока останется там же. Питание, конечно, включено. Я там не был, поэтому могу судить только по рассказам наших ребят. По их словам, условия в клубе шикарные.

– Будет ли у игрока зарплата?

– Для молодого футболиста зарплата неплохая. Но Мохаммед полетел в Испанию и проходил эти трудности не из-за денег. Он легко мог остаться в Казахстане и получать в два раза больше.

Футболист отправился делать себе имя, получать игровую практику и биться за свой шанс выйти на самый высокий уровень игры.

Всех подробностей контракта раскрывать нельзя, но могу сказать, что составлен он очень грамотно. Это не шаблонный договор, которые используют у нас в СНГ.

В «Вальядолиде» к каждому футболисту подходят индивидуально во всех планах, и вопрос документов не исключение. Соглашение Мохаммеда составлено так, чтобы мотивировать играть хорошо и часто. И бонусы за выходы на поле и победы там очень приятные.