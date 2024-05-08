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    • Леонид Слуцкий оценил перспективы переезда в Китай российских футболистов

    Леонид Слуцкий оценил перспективы переезда в Китай российских футболистов

    Бывший главный тренер сборной России по футболу и амбассадор «Лиги Ставок» Леонид Слуцкий, который сейчас успешно руководит клубом-лидером китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа», открыл авторскую рубрику «Шанхайский дневник» на ресурсе Playmaker24.

    Эксклюзивно для «Плеймейкера» Леонид Викторович рассказал о национальных особенностях китайского чемпионата, непривычных правилах лимита на легионеров, сложностях трансферов из европейских клубов, возможном переезде Артeма Дзюбы в Китай, неприкосновенности местных вратарей, причинах всеобщего запрета на любые контакты с арбитрами, квотах для зрителей на стадионе, доброжелательности болельщиков и народной любви к игре.

    «Китайский футбол имеет массу особенностей. Обо всех сразу и не расскажешь. А сколько интересного происходит в повседневной жизни… Но я же только начал свой “Шанхайский дневник”. Продолжение – в следующий раз», – заключил главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

    Первый выпуск «Шанхайского дневника» экс-наставника национальной сборной России и амбассадора БК «Лига Ставок» Леонида Слуцкого уже опубликован на ресурсе Playmaker24.ru. Узнавайте новое и удивляйтесь особенностям китайского футбола вместе с именитым российским тренером!

    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2024 15:57
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