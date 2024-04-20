В субботу, 20 апреля, в 1/2 финала Кубка Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра состоится в Лондоне, начало – в 19:15 (мск).
«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы в 1/32 финала обыграла «Хаддерсфилд» (5:0), в 1/16 – «Тоттенхэм» (1:0), в 1/8 финала – «Лутон» (6:2), а в четвертьфинале – «Ньюкасл» (2:0). Вылет из ЛЧ должен мотивировать «Сити» выложиться во внутренних соревнованиях.
«Челси»
«Челси» в 1/32 финала разгромил «Престон» – 4:0, затем прошел «Астон Виллу» (0:0, 3:1), в 1/8 финала переиграл «Лидс» (3:2), а в четвертьфинале – «Лестер» (4:2). В чемпионате лондонцам ничего не светит – нужно бороться за Кубок.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд:
- 17.02.24 «Ман Сити» – «Челси» – 1:1;
- 12.11.23 «Челси» – «Ман Сити» – 4:4;
- 21.05.23 «Ман Сити» – «Челси» – 1:0;
- 08.01.23 «Ман Сити» – «Челси» – 4:0;
- 05.01.23 «Челси» – «Ман Сити» – 0:1.
Прогноз на матч «Ман Сити» – «Челси»
«Ман Сити» после матча ЛЧ будет тяжело – тем более, «Челси» регулярно доставляет им проблемы. Прогноз – Ф2 (+1) с коэффициентом 1.85.