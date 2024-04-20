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    • «Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии, 20 апреля

    «Манчестер Сити» – «Челси»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии, 20 апреля

    В субботу, 20 апреля, в 1/2 финала Кубка Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра состоится в Лондоне, начало – в 19:15 (мск).

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы в 1/32 финала обыграла «Хаддерсфилд» (5:0), в 1/16 – «Тоттенхэм» (1:0), в 1/8 финала – «Лутон» (6:2), а в четвертьфинале – «Ньюкасл» (2:0). Вылет из ЛЧ должен мотивировать «Сити» выложиться во внутренних соревнованиях.

    «Челси»

    «Челси» в 1/32 финала разгромил «Престон» – 4:0, затем прошел «Астон Виллу» (0:0, 3:1), в 1/8 финала переиграл «Лидс» (3:2), а в четвертьфинале – «Лестер» (4:2). В чемпионате лондонцам ничего не светит – нужно бороться за Кубок.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 17.02.24 «Ман Сити» – «Челси» – 1:1;
    • 12.11.23 «Челси» – «Ман Сити» – 4:4;
    • 21.05.23 «Ман Сити» – «Челси» – 1:0;
    • 08.01.23 «Ман Сити» – «Челси» – 4:0;
    • 05.01.23 «Челси» – «Ман Сити» – 0:1.

    Прогноз на матч «Ман Сити» – «Челси»

    «Ман Сити» после матча ЛЧ будет тяжело – тем более, «Челси» регулярно доставляет им проблемы. Прогноз – Ф2 (+1) с коэффициентом 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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