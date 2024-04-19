Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Широков – об РФС: «Газпромовские деньги вскружили людям головы»

    Широков – об РФС: «Газпромовские деньги вскружили людям головы»

    Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков ответил на вопрос о сложностях при прохождении аттестации «Леон Сатурном», где он является генеральным директором.

    «Они и сейчас есть. Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.

    Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щeлкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так. Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали», – сказал Широков.

    • «Леон Сатурн» выступает в группе 2 дивизиона Б Второй лиги. После 2 туров команда занимает 16-е место с 0 очков.
    • Широков является генеральным директором клуба с марта 2023 года.

    Новости по теме
    Широков высказался о возможном участии Джикии в матче «Зенит» – «Спартак» 7
    Фанаты во время матча «Зенит-2» – «Леон Сатурн»: «Банана, банана-мама, в жопу *** Широкова Романа» 30
    Широков высказался о чемпионских амбициях «Динамо» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+