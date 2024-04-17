В «Матч ТВ» раскрыли, что у российских зрителей популярнее – РПЛ или Лига чемпионов

Глава программной дирекции «Матч ТВ» Вячеслав Леонов рассказал, какие футбольные турниры более популярны среди россиян.

– По поводу рейтингов матчей: что собирает больше – матч РПЛ «Балтика» – «Оренбург» или миланское дерби? Правда ли, что российский футбол смотрят больше, чем такие центральные встречи топовых чемпионатов?

– Мне кажется, такие матчи сравнивать не очень корректно. Но важно отметить, что скорее всего, эти матчи будут идти в разное время: «Балтика» с «Оренбургом» играют днем, миланцы вечером.

Цифры этих двух матчей будут примерно равны, почему бы не показать оба матча, и они соберут хорошую аудиторию. В этом и задача программной дирекции канала – выбрать и поставить в сетку как можно больше интересных событий.

– А если сравнивать зарубежный и российский футбол?

– Если выстроить по порядку зрительского интереса, то сначала идет РПЛ, Кубок России, Лига чемпионов, только потом чемпионаты Италии и Германии.

Внутренние события нашему зрителю интереснее, это радует. Лига чемпионов на групповой стадии собирает меньше зрительского интереса, а уж тем более Лига Европы.

Есть вот еще какая занимательная особенность. Для нас с вами, для людей, которые в теме, возможно будет более интересна игра, которая более значима с турнирной точки зрения, а для массового зрителя, аудиторию, которую охватывает федеральный канал, более значимы встречи с именами: «Барселона», «Реал», вот это намного интереснее.

Думаю, это связано с медийным охватом, да и фан-база у таких клубов большая. Услышали, что сегодня играет «Реал» – и это имя, благодаря которому придут посмотреть трансляцию.

Та же история с РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА – они всегда будут наиболее интересны для зрителя.