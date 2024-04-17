Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • В «Матч ТВ» раскрыли, что у российских зрителей популярнее – РПЛ или Лига чемпионов

    В «Матч ТВ» раскрыли, что у российских зрителей популярнее – РПЛ или Лига чемпионов

    Глава программной дирекции «Матч ТВ» Вячеслав Леонов рассказал, какие футбольные турниры более популярны среди россиян.

    – По поводу рейтингов матчей: что собирает больше – матч РПЛ «Балтика» – «Оренбург» или миланское дерби? Правда ли, что российский футбол смотрят больше, чем такие центральные встречи топовых чемпионатов?

    – Мне кажется, такие матчи сравнивать не очень корректно. Но важно отметить, что скорее всего, эти матчи будут идти в разное время: «Балтика» с «Оренбургом» играют днем, миланцы вечером.

    Цифры этих двух матчей будут примерно равны, почему бы не показать оба матча, и они соберут хорошую аудиторию. В этом и задача программной дирекции канала – выбрать и поставить в сетку как можно больше интересных событий.

    – А если сравнивать зарубежный и российский футбол?

    Если выстроить по порядку зрительского интереса, то сначала идет РПЛ, Кубок России, Лига чемпионов, только потом чемпионаты Италии и Германии.

    Внутренние события нашему зрителю интереснее, это радует. Лига чемпионов на групповой стадии собирает меньше зрительского интереса, а уж тем более Лига Европы.

    Есть вот еще какая занимательная особенность. Для нас с вами, для людей, которые в теме, возможно будет более интересна игра, которая более значима с турнирной точки зрения, а для массового зрителя, аудиторию, которую охватывает федеральный канал, более значимы встречи с именами: «Барселона», «Реал», вот это намного интереснее.

    Думаю, это связано с медийным охватом, да и фан-база у таких клубов большая. Услышали, что сегодня играет «Реал» – и это имя, благодаря которому придут посмотреть трансляцию.

    Та же история с РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА – они всегда будут наиболее интересны для зрителя.

    Новости по теме
    Тимощук ответил на претензии по поводу количества бразильцев в составе «Зенита» 2
    Аленичев будет играть за медиаклуб 3
    Мостовой согласился работать в «Спартаке» в любом формате 9
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sined1951
    1713354023
    Молодец, правильно ответил, так оно и есть.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+