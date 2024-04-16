Абаскаль не попрощался с футболистами «Спартака», обращение «Краснодара» в ЭСК, дисквалификация Роналду и другие новости

Суперкомпьютер обновил прогноз по АПЛ после поражений «Ливерпуля» и «Арсенала»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом» с тремя претензиями

Абаскаль не попрощался с футболистами «Спартака»

«Ливерпуль» рассматривает экс-тренера «Баварии»

Канчельскис предложил тренерское трио для «Спартака»

Мостовой проиграл спор Радимову и 8 минут повторял «Зенит» – чемпион»

«Бавария» выбирает между тремя тренерами

«Челси» уничтожил «Эвертон» в 33-м туре АПЛ, Палмер оформил покер и установил клубный рекорд

Стало известно, когда Томас Мюллер завершит карьеру

В Саудовской Аравии определились со сроком дисквалификации Роналду