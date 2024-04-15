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    Абаскаль не попрощался с футболистами «Спартака»

    Стали известны подробности объявления Гильермо Абаскалю новости об отставке с поста главного тренера «Спартака».

    «Гильермо Абаскаль на последней встрече с футболистами не сказал практически ни слова. О его отставке объявил [член совета директоров] Павел Жданов.

    Абаскаль приехал на базу «красно-белых» в Тушино утром 14 апреля. На этот день была запланирована утренняя тренировка «Спартака», однако Абаскаль приехал за несколько часов до ее начала и сразу отправился собирать вещи.

    Когда стали подтягиваться футболисты, им сказали, что будет собрание. Через некоторое время в зал для теорий вошли Абаскаль и Жданов. Также на встрече были Олег Малышев и Томаш Амарал.

    Абаскаль молчал, Жданов объявил об отставке тренера. Далее он добавил, что теперь, после увольнения тренера, с футболистов будет более жесткий спрос.

    Прощаться и вести разговор с игроками Абаскаль не стал (по крайней мере пока). После разговора футболисты отправились на тренировку. Проводил ее уже Слишкович», – сообщил источник.

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    Источник: «Мутко против»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии (9)
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    JTherry
    1713188121
    "Жданов: теперь, после увольнения тренера, с футболистов будет более жесткий спрос..." получается, что до увольнения тренера с игроков спроса вообще не было, играй, как хочешь, лишь бы на карту еженедельно капало..? могли бы тогда озвучить, почему тренера уволили, если играют в команде такие бездари, с которых надо "спрос ужесточить", потому что им тренер не нравится, заставляет тренироваться...) может, результаты не устроили Жданова или тренер существует потому, что он единственный, кого можно посреди сезона взять и уволить..? то есть, надеются, что Зина станет попадать в ворота, Пруцев не будет падать от ветра, а Умяров с Литвиновым перестанут привозить в каждой игре..?) ню-ню, посмотрим-посмотрим был "слив" или просто уровень игроков так
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    Цугундeр
    1713190070
    Жора пел , а Абаскаль молчал.. Жданов головой качал. Дело было поутру . Всем всё было пахеру .
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    slavа0508
    1713190306
    Вместе с тренером половина игроков и менеджмент команды. к чёртовый бабушке ...
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    slavа0508
    1713190415
    А ещё кто спорит, какой клуб самый популярный. Вся страна выбирает тренера «Спартаку»...
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    порт
    1713192018
    Испугался что захотят оставить, и решил по быстрому свалить.
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