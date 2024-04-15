Абаскаль не попрощался с футболистами «Спартака»

Стали известны подробности объявления Гильермо Абаскалю новости об отставке с поста главного тренера «Спартака».

Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«Гильермо Абаскаль на последней встрече с футболистами не сказал практически ни слова. О его отставке объявил [член совета директоров] Павел Жданов.

Абаскаль приехал на базу «красно-белых» в Тушино утром 14 апреля. На этот день была запланирована утренняя тренировка «Спартака», однако Абаскаль приехал за несколько часов до ее начала и сразу отправился собирать вещи.

Когда стали подтягиваться футболисты, им сказали, что будет собрание. Через некоторое время в зал для теорий вошли Абаскаль и Жданов. Также на встрече были Олег Малышев и Томаш Амарал.

Абаскаль молчал, Жданов объявил об отставке тренера. Далее он добавил, что теперь, после увольнения тренера, с футболистов будет более жесткий спрос.

Прощаться и вести разговор с игроками Абаскаль не стал (по крайней мере пока). После разговора футболисты отправились на тренировку. Проводил ее уже Слишкович», – сообщил источник.