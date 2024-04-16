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    • В Саудовской Аравии определились со сроком дисквалификации Роналду

    В Саудовской Аравии определились со сроком дисквалификации Роналду

    Стало известно, на сколько матчей отстранят нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    • Португалец получил прямую красную карточку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (1:2).
    • Роналду удалили за стычку с соперником, в результате которой он, предположительно, ткнул локтем ему в лицо.
    • Затем форвард замахнулся на судью.

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии решил дисквалифицировать Криштиану на две игры.

    Роналду пропустит матчи с «Аль-Фейхой» (19 апреля) и «Аль-Халиджем» (27 апреля).

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    Источник: Asharq Al-Awsat

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