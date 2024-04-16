В Саудовской Аравии определились со сроком дисквалификации Роналду

Стало известно, на сколько матчей отстранят нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
- Португалец получил прямую красную карточку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (1:2).
- Роналду удалили за стычку с соперником, в результате которой он, предположительно, ткнул локтем ему в лицо.
- Затем форвард замахнулся на судью.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии решил дисквалифицировать Криштиану на две игры.
Роналду пропустит матчи с «Аль-Фейхой» (19 апреля) и «Аль-Халиджем» (27 апреля).