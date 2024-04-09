Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии – он сцепился с соперником и замахнулся на судью

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не доиграл матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».

Португальца удалили на 86-й минуте. Он получил прямую красную карточку, после чего бросил капитанскую повязку в сторону партнера по команде.

Роналду выгнали за стычку с соперником, в результате которой он, предположительно, ткнул локтем ему в лицо.

Когда форвард увидел красную карточку, он замахнулся кулаком на арбитра.

Уходя с поля, Роналду аплодировал судье. В этот момент его команда проигрывала со счетом 0:2.