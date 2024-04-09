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    • Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии – он сцепился с соперником и замахнулся на судью

    Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии – он сцепился с соперником и замахнулся на судью

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не доиграл матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».

    Португальца удалили на 86-й минуте. Он получил прямую красную карточку, после чего бросил капитанскую повязку в сторону партнера по команде.

    Роналду выгнали за стычку с соперником, в результате которой он, предположительно, ткнул локтем ему в лицо.

    Когда форвард увидел красную карточку, он замахнулся кулаком на арбитра.

    Уходя с поля, Роналду аплодировал судье. В этот момент его команда проигрывала со счетом 0:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (12)
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    Mirak92
    1712622483
    А че они скандируют ?Месси что ли?)))
    Ответить
    rustrey
    1712633646
    У Кристины нервы ни к черту стали)
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    BAIv
    1712638269
    Дискву ему необходимо хорошую дать и штраф. Если по справедливости. Не любит проигрывать, псих!
    Ответить
    JIEGEHDA
    1712642362
    Смотрел последние матчи Аль Насра. Особенно в АФК и этот . В любом матче где команда играет слабо . А она играет слабо тогда когда Роналду из 5 моментов не может свой один забить . Он плачет. И тут так же . Игроки Аль Насра боятся ему что-то сказать когда тот вместо передачи всё бьёт и бьёт . Но стоило удалить Роналду , так Аль Наср в десятером провёл атаки опаснее чем с ним. Причём даже забили
    Ответить
    Plyash
    1712643971
    Криш как был всю жизнь хамом и быдлом,так и остался.Это не лечится.
    Ответить
    SochineZ
    1712644123
    устроили шоу для местной публики....
    Ответить
    Cleaner
    1712648426
    Звезда ОБОРЗЕЛА!..(((
    Ответить
    ...уефан
    1712650163
    ...начинал с плевков)...
    Ответить
    The only one
    1712652383
    Звёздность переросла в звездонутость...
    Ответить
    odessakmv
    1712657158
    ... а потом Кристинка пришла домой и перебила всю посуду....истеричка
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