Канчельскис предложил тренерское трио для «Спартака»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» нужно назначить вместо Гильермо Абаскаля трио из бывших спартаковцев.

«Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства «Спартака». Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет.

Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в «Спартак», то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.

Ребята из «Спартака», верните Олега Романцева! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова – дайте им шанс.

Сделайте им предложение, или вы боитесь? Ах да, в «Спартаке» же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков.

И страдания фанатов – главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», – сказал Канчельскис.