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    Канчельскис предложил тренерское трио для «Спартака»

    Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» нужно назначить вместо Гильермо Абаскаля трио из бывших спартаковцев.

    «Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства «Спартака». Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет.

    Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в «Спартак», то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.

    Ребята из «Спартака», верните Олега Романцева! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова – дайте им шанс.

    Сделайте им предложение, или вы боитесь? Ах да, в «Спартаке» же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков.

    И страдания фанатов – главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», – сказал Канчельскис.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии (19)
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    Suvorov71
    1713192996
    Вот наша страна очень веселая, помойные в очередной раз шемьпиньоны, а разговор только о Спартаке, он на 7-м месте. а везде только и читаешь то Спартак- сё Спартак, что в россии больше нет команд кроме Великого клуба, а дело в том, что Спартак это народная команда, а не какая то питерская помойка, вот в чем разница
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    СпорЦмен
    1713193067
    А меня очень радует душевное состояние болельщиков срамтака. Раньше громче всех, что они Боги, а теперь поют про то что все рано или поздно кончится, длч нас. Просто позорище. Не могут смериться с тем, что их недоклуб и они сами обычные лохи! :)))
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    ...уефан
    1713194511
    ...скоро бывшие баскетболисты из Жальгириса подтянутся советы давать...
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    klimovich
    1713195839
    Нужно другое трио! Мостовой/Григорян/Рианчо!
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    fakeid
    1713197138
    я за зарембу и мостового в помощниках.
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    slavа0508
    1713204342
    Во как всех торкнуло всем миром выбираем тренера Спартаку . какая скукота была бы без КБ ...
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