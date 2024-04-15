Канчельскис предложил тренерское трио для «Спартака»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартаку» нужно назначить вместо Гильермо Абаскаля трио из бывших спартаковцев.
«Мне вообще непонятно, что в голове у нынешнего руководства «Спартака». Позовите Мостового – при нем точно хуже не будет.
Но опять-таки, все зависит от руководителей клуба, у них уже идут переговоры с непонятно кем. Если бы меня позвали в «Спартак», то только при наличии предложения будем с ними разговаривать.
Ребята из «Спартака», верните Олега Романцева! У Ивановича еще есть порох в пороховницах, поэтому почему нет? Попробуйте! Чего вы боитесь? А вместе с ним Мостового и Шалимова – дайте им шанс.
Сделайте им предложение, или вы боитесь? Ах да, в «Спартаке» же сидят нефутбольные люди, а жалко остается только болельщиков.
И страдания фанатов – главная проблема этого клуба. У меня много друзей-спартаковцев, и я вижу, как внутри у них все кипит», – сказал Канчельскис.
- Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.