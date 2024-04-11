В Испании объяснили, почему «Барселону» не отправили в Сегунду из-за дела Негрейры

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал понять, что «Барселона» избежит наказания за скандал с предполагаемым подкупом судей.

Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.

За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.

«Барсу» официально обвинили во взяточничестве, но клуб отрицает свою вину, утверждая, что оплачивал консультационные услуги.

«Сам факт выплаты денег вице-президенту судей – это преступление, связанное со спортивной коррупцией.

Это была попытка повлиять на повышение и понижение судей, я не говорю об их покупке.

Если бы срок давности не истек, думаю, «Барселона» была бы понижена в классе», – сказал Тебас.