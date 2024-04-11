В Испании объяснили, почему «Барселону» не отправили в Сегунду из-за дела Негрейры

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал понять, что «Барселона» избежит наказания за скандал с предполагаемым подкупом судей.
- Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
- За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.
- «Барсу» официально обвинили во взяточничестве, но клуб отрицает свою вину, утверждая, что оплачивал консультационные услуги.
«Сам факт выплаты денег вице-президенту судей – это преступление, связанное со спортивной коррупцией.
Это была попытка повлиять на повышение и понижение судей, я не говорю об их покупке.
Если бы срок давности не истек, думаю, «Барселона» была бы понижена в классе», – сказал Тебас.