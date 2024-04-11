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    • В Испании объяснили, почему «Барселону» не отправили в Сегунду из-за дела Негрейры

    В Испании объяснили, почему «Барселону» не отправили в Сегунду из-за дела Негрейры

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал понять, что «Барселона» избежит наказания за скандал с предполагаемым подкупом судей.

    • Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
    • За 17 лет он получил от каталонцев более 7,5 млн евро.
    • «Барсу» официально обвинили во взяточничестве, но клуб отрицает свою вину, утверждая, что оплачивал консультационные услуги.

    «Сам факт выплаты денег вице-президенту судей – это преступление, связанное со спортивной коррупцией.

    Это была попытка повлиять на повышение и понижение судей, я не говорю об их покупке.

    Если бы срок давности не истек, думаю, «Барселона» была бы понижена в классе», – сказал Тебас.

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    Источник: Marca

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    11.04.2024 23:23
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    Комментарии (3)
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    гууд
    1712868249
    ну да, ну да) конечно вы бы ее понизили.
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    Алексей З
    1712892511
    Если "срок давности" истёк, для чего тогда поднимать шумиху ?
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