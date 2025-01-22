Зенитовец Эракович назвал главного таланта в мировом футболе

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович восхитился вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.
– Осенью вы дважды играли против действующих чемпионов Европы, испанцев. Как защитник, поделитесь впечатлениями от игры Ламина Ямаля, одного из главных мировых талантов.
– По-моему, Ламин – определенно самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты.
- Ямаль – воспитанник «Барсы».
- Его статистика за главную команду: 77 матчей, 16 голов, 23 ассиста.
- Нападающий уже выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Евро-2024.