Зенитовец Эракович назвал главного таланта в мировом футболе

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович восхитился вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

– Осенью вы дважды играли против действующих чемпионов Европы, испанцев. Как защитник, поделитесь впечатлениями от игры Ламина Ямаля, одного из главных мировых талантов.

– По-моему, Ламин – определенно самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты.