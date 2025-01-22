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    • Зенитовец Эракович назвал главного таланта в мировом футболе

    Зенитовец Эракович назвал главного таланта в мировом футболе

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович восхитился вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

    – Осенью вы дважды играли против действующих чемпионов Европы, испанцев. Как защитник, поделитесь впечатлениями от игры Ламина Ямаля, одного из главных мировых талантов.

    – По-моему, Ламин – определенно самый талантливый игрок в мире, тут и спорить не о чем. Парню всего 17 лет, а у него уже такие результаты.

    • Ямаль – воспитанник «Барсы».
    • Его статистика за главную команду: 77 матчей, 16 голов, 23 ассиста.
    • Нападающий уже выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Евро-2024.

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    Источник: сайт «Зенита»

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