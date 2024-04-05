Канчельскис оценил успехи Слуцкого в Китае

Андрей Канчельскис высказался о результатах «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

Российский тренер возглавил команду прошедшей зимой.

«Шанхай Шэньхуа» выиграл все 5 матчей на старте сезона с общим счетом 10:1.

«Думаю, что все у него должно хорошо сложиться в Китае, раз он так начал. Почему бы и нет? Если есть подбор игроков, финансирование, стабильность, то, наверное, должно получиться.

В Китай едут хорошие футболисты. Там есть много игроков хорошего уровня. Уровень в Китае не слишком высокий, но все равно есть с кем работать», – считает Канчельскис.