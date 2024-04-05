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    Канчельскис оценил успехи Слуцкого в Китае

    Андрей Канчельскис высказался о результатах «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого.

    • Российский тренер возглавил команду прошедшей зимой.
    • «Шанхай Шэньхуа» выиграл все 5 матчей на старте сезона с общим счетом 10:1.

    «Думаю, что все у него должно хорошо сложиться в Китае, раз он так начал. Почему бы и нет? Если есть подбор игроков, финансирование, стабильность, то, наверное, должно получиться.

    В Китай едут хорошие футболисты. Там есть много игроков хорошего уровня. Уровень в Китае не слишком высокий, но все равно есть с кем работать», – считает Канчельскис.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2024 19:13
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    Комментарии (2)
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    Bozigit
    1712382806
    Все верно сказал
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    Сергей-Садковский-google
    1712409742
    Вид у него странный, как алкоголик
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