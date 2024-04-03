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    Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции

    Шведский футбольный союз объявила о проведении прощального матча экс-нападающего национальной команды Златана Ибрагимовича.

    Игра Швеция – Сербия пройдет 8 июня на «Френдс Арене» в Стокгольме.

    • Ибрагимович завершил игровую карьеру в 2023 году, но сейчас вернется ради прощального матча.
    • 42-летний швед является советником владельца «Милана» Джерри Кардинале.
    • За карьеру Ибрагимович провел 122 матча за национальную команду, забил 62 гола.
    • Для Сербии предстоящая встреча будет частью подготовки к Евро-2024. Швеция отбор на чемпионат Европы не прошла.

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    Источник: страница Svensk Fotboll в социальной сети X

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    03.04.2024 12:23
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1712137084
    ... Златан заслужил!...
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    Таврида
    1712138221
    А зачем дизайн сайта поменяли? Неудобно стало, приходится лезть в меню искать турнир среди кучи значков, и строка БОМБАРДИР теперь постоянно на странице висит, место ворует.
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    Павелий
    1712139120
    Надо дать ему ещё раз забить ударом через себя. Время идёт, и не щадит даже такую махину как Златан.....
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