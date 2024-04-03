Ибрагимович проведет прощальный матч за сборную Швеции

Шведский футбольный союз объявила о проведении прощального матча экс-нападающего национальной команды Златана Ибрагимовича.
Игра Швеция – Сербия пройдет 8 июня на «Френдс Арене» в Стокгольме.
- Ибрагимович завершил игровую карьеру в 2023 году, но сейчас вернется ради прощального матча.
- 42-летний швед является советником владельца «Милана» Джерри Кардинале.
- За карьеру Ибрагимович провел 122 матча за национальную команду, забил 62 гола.
- Для Сербии предстоящая встреча будет частью подготовки к Евро-2024. Швеция отбор на чемпионат Европы не прошла.