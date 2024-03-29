Ямаль может сыграть на Евро-2024 и Олимпиаде

Королевская федерация испанского футбола рассматривает вариант с вызовом 16-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля на Евро-2024 и на Олимпийские игры-2024. Главный тренер олимпийской сборной Санти Дения будет иметь полную свободу выбора состава.

«Барселона» уже вступила в переговоры с федерацией по этому поводу, поскольку в клубе опасаются, что избыток минут и чрезмерная нагрузка могут оказать негативный эффект на прогресс Ямаля.

«Блауграна» не хочет повторения ситуации с Педри, который провел 73 матча в сезоне-2020/21. После этого у него часто стали возникать проблемы с травмами.

В 2021 году пять испанских футболистов – Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри и Микель Ойарсабаль – сыграли и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде. В этот раз ситуация может повториться.