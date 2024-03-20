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    Радич: «С талантом Кокорина можно было попасть в «Реал»

    Бывший вратарь «Ростова», «Алании», «Спартака» Нч Деян Радич оценил талант форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    «Мне вспоминается Кокорин. С его талантом можно было попасть в мадридский «Реал», но он себя не реализовал. Таких ребят было много, и это объяснимо. Когда ты в 20 лет получаешь большую зарплату, то нужен правильный менталитет, чтобы это выдержать. Молодые ребята получают деньги и думают, что уже всe знают, всего добились», – сказал Радич.

    • Кокорин – воспитанник «Локомотива».
    • В Европе игрок выступал за «Фиорентину».
    • В 2018-2019 годах Александр был в тюрьме.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (4)
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    Дубина
    1710942340
    А попал в помойку газпромовскую и карьера завершилась! Кипр то так отдых!(((
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    ...уефан
    1710944915
    ...он там уже был, в реале)...
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    SuperNils
    1710946208
    Только в качестве уборщика, в раздевалке носки потные собирать после матчей.
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    val69
    1710946213
    С его талантом, тюрьма дом родной...
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