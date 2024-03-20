Радич: «С талантом Кокорина можно было попасть в «Реал»

Бывший вратарь «Ростова», «Алании», «Спартака» Нч Деян Радич оценил талант форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Мне вспоминается Кокорин. С его талантом можно было попасть в мадридский «Реал», но он себя не реализовал. Таких ребят было много, и это объяснимо. Когда ты в 20 лет получаешь большую зарплату, то нужен правильный менталитет, чтобы это выдержать. Молодые ребята получают деньги и думают, что уже всe знают, всего добились», – сказал Радич.