Названы причины, из-за которых Мбаппе может пропустить Олимпийские игры-2024

Вероятность участия нападающего Килиана Мбаппе в футбольном турнире Олимпиады снижается из-за его намерения покинуть «ПСЖ».

По данным L’Equipe, новый клуб игрока не захочет отпускать его на Олимпиаду, так как это означает пропуск летней предсезонной подготовки и отсутствие отдыха после Евро-2024.

Кроме того, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также выступает против участия ведущих игроков в олимпийском турнире. По его мнению, отсутствие летнего отпуска может негативно сказаться на их физическом и психологическом состоянии.

Мбаппе, в свою очередь, по-прежнему считает приоритетом участие на Евро-2024.