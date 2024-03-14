Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Названы причины, из-за которых Мбаппе может пропустить Олимпийские игры-2024

    Названы причины, из-за которых Мбаппе может пропустить Олимпийские игры-2024

    Вероятность участия нападающего Килиана Мбаппе в футбольном турнире Олимпиады снижается из-за его намерения покинуть «ПСЖ».

    По данным L’Equipe, новый клуб игрока не захочет отпускать его на Олимпиаду, так как это означает пропуск летней предсезонной подготовки и отсутствие отдыха после Евро-2024.

    Кроме того, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также выступает против участия ведущих игроков в олимпийском турнире. По его мнению, отсутствие летнего отпуска может негативно сказаться на их физическом и психологическом состоянии.

    Мбаппе, в свою очередь, по-прежнему считает приоритетом участие на Евро-2024.

    • Ранее сообщалось о договоренности форварда с «Реалом» о переходе предстоящим летом.
    • Наставник олимпийской сборной Тьерри Анри собирался вызвать в команду Франции Килиана Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.
    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • Олимпийский футбольный турнир у мужчин состоится c 24 июля по 9 августа.

    Новости по теме
    Владелец шашлычной ответил на претензии Мбаппе: «Он сошел с ума!» 5
    Мбаппе пригрозил судом шашлычной из Марселя 3
    «ПСЖ» может заменить Мбаппе звездным вингером из АПЛ
    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+