Названы причины, из-за которых Мбаппе может пропустить Олимпийские игры-2024

Вероятность участия нападающего Килиана Мбаппе в футбольном турнире Олимпиады снижается из-за его намерения покинуть «ПСЖ».
По данным L’Equipe, новый клуб игрока не захочет отпускать его на Олимпиаду, так как это означает пропуск летней предсезонной подготовки и отсутствие отдыха после Евро-2024.
Кроме того, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также выступает против участия ведущих игроков в олимпийском турнире. По его мнению, отсутствие летнего отпуска может негативно сказаться на их физическом и психологическом состоянии.
Мбаппе, в свою очередь, по-прежнему считает приоритетом участие на Евро-2024.
- Ранее сообщалось о договоренности форварда с «Реалом» о переходе предстоящим летом.
- Наставник олимпийской сборной Тьерри Анри собирался вызвать в команду Франции Килиана Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- Олимпийский футбольный турнир у мужчин состоится c 24 июля по 9 августа.