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    • Назван состав сборной Франции на товарищеские матчи в марте

    Назван состав сборной Франции на товарищеские матчи в марте

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился со списком из 23 игроков, которые вызваны на сбор команды в марте.

    Вратари: Альфонсе Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

    Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»);

    Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»);

    Нападающие: Мусса Диаби («Астон Вилла»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).

    • В марте Франция проведет дома два товарищеских матча – с Германией 23 марта и с Чили 26 марта.
    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

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    Источник: сайт Федерации французского футбола

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