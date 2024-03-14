Назван состав сборной Франции на товарищеские матчи в марте

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился со списком из 23 игроков, которые вызваны на сбор команды в марте.

Вратари: Альфонсе Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»);

Нападающие: Мусса Диаби («Астон Вилла»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»).