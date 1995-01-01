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Главные новости
Новая форма сборной России, поражение «Спартака», исторический момент в РПЛ и другие новости
09:55
Опрос
👨🏻🦰Нужно ли сейчас увольнять Абаскаля?
09:30
В «Спартаке» оценили состояние газона на «Лукойл Арене»
3
09:21
Ловчев прокомментировал игру «Спартака» и чемпионскую гонку РПЛ
6
09:10
Фото
Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
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Все новости
09:53
Клопп высоко оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
09:43
Губерниев: «Я бы «Спартак» возглавил, предложения поступают, но некогда мне»
2
08:50
Генич назвал следующего тренера «Спартака»
14
08:29
Бубнов высказался об игре «Спартака» в матче с «Факелом»
8
08:19
Губерниев считает, что «Локомотиву» повезло в матче с «Сочи»
08:09
Радимов призвал «Спартак» отпустить Абаскаля
8
07:51
МЛС. «Интер Майами» без Месси проиграл «Монреаль Импэкт»
00:51
Стал известен тренер, который может сменить Абаскаля в «Спартаке» – он из РПЛ
27
10 марта
23:51
Бывший советник Федуна: «Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков»
9
23:33
Фото
Турнирная таблица РПЛ после 20 туров
6
23:22
Бундеслига. «Байер» вновь победил, отрыв от «Баварии» – 10 очков
23:04
Абаскаль ответил на вопрос журналиста о Промесе
4
22:48
Червиченко раскритиковал Абаскаля: «Этот рыжий все рушит»
17
22:29
Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Факела»
9
22:25
Примера. «Реал» разгромил «Сельту» (4:0) благодаря голам Винисиуса и Гюлера
2
22:06
Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»
10
22:00
Абаскаль назвал причину поражения «Спартака» от «Факела»
21
21:51
Видео
Обзор матча «Ювентус» – «Аталанта» голы и лучшие моменты (Видео)
21:50
Серия А. «Юве» и «Аталанта» сыграли вничью (2:2), Миранчук вышел на 88-й минуте
21:47
Реакция воронежского губернатора на победу над «Спартаком»
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21:45
Абаскаль ответил на провокационный вопрос журналиста об отставке
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21:40
Самедов прокомментировал победу «Факела» над «Спартаком» – он связан с обоими клубами
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Главный тренер «Факела» объяснил, за счет чего команда победила «Спартак»
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21:33
Генич оценил игру «Спартака» в матче с «Факелом»
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21:28
Каррера заявил о готовности возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
19
21:23
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела»
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21:16
Квеквескири: «Победы над «Спартаком» – закономерность, а не случайность»
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21:15
Джикия сыграл за «Спартак» впервые за полгода
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01.01.1970 03:00
Аталанта
Ювентус
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