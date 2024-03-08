Гаскойн рассказал, как донимал Роя Кина во время игры: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание»

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, как во время выступлений за «Тоттенхэм» пытался вывести из себя ирландского хавбека «Ноттингем Форест» Роя Кина в начале финала Кубка Англии-1991.

«Кто бы меня ни опекал, я болтал с ним, разносил [словами] на кусочки.

Рой Кин был лучшим. Мне сказали, что будет новый парень. Я спросил: «Новенький?» И проговорил с ним всю игру.

Он говорил: «Газза, пожалуйста, заткнись». Я говорил: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание». Он ответил: «Я не женат».

Я отвечаю: «Ты женат, вот она, на трибуне, смотри». Он поднял голову, потом сказал: «Газза, прекрати!» – сказал Гаскойн.