Гаскойн рассказал, как донимал Роя Кина во время игры: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание»

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, как во время выступлений за «Тоттенхэм» пытался вывести из себя ирландского хавбека «Ноттингем Форест» Роя Кина в начале финала Кубка Англии-1991.
«Кто бы меня ни опекал, я болтал с ним, разносил [словами] на кусочки.
Рой Кин был лучшим. Мне сказали, что будет новый парень. Я спросил: «Новенький?» И проговорил с ним всю игру.
Он говорил: «Газза, пожалуйста, заткнись». Я говорил: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание». Он ответил: «Я не женат».
Я отвечаю: «Ты женат, вот она, на трибуне, смотри». Он поднял голову, потом сказал: «Газза, прекрати!» – сказал Гаскойн.
- «Тоттенхэм» победил в матче со счетом 2:1.
- Гаскойн в той игре был заменен на 17-й минуте из-за травмы.