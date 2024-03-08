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    • Гаскойн рассказал, как донимал Роя Кина во время игры: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание»

    Гаскойн рассказал, как донимал Роя Кина во время игры: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание»

    Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, как во время выступлений за «Тоттенхэм» пытался вывести из себя ирландского хавбека «Ноттингем Форест» Роя Кина в начале финала Кубка Англии-1991.

    «Кто бы меня ни опекал, я болтал с ним, разносил [словами] на кусочки.

    Рой Кин был лучшим. Мне сказали, что будет новый парень. Я спросил: «Новенький?» И проговорил с ним всю игру.

    Он говорил: «Газза, пожалуйста, заткнись». Я говорил: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание». Он ответил: «Я не женат».

    Я отвечаю: «Ты женат, вот она, на трибуне, смотри». Он поднял голову, потом сказал: «Газза, прекрати!» – сказал Гаскойн.

    • «Тоттенхэм» победил в матче со счетом 2:1.
    • Гаскойн в той игре был заменен на 17-й минуте из-за травмы.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1709906008
    Рой Кин ? А Газза доиграл матч до конца ?
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