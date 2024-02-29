В «Байере» высказались о возможном уходе Хаби Алонсо

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал будущее в клубе главного тренера Хаби Алонсо.

«Я сохраняю спокойствие и оптимизм касательно будущего Алонсо. Уверен, что Хаби чувствует себя комфортно в нашем клубе.

Что мы будем делать, если он захочет уйти? В мире существует много сценариев, но не все из них должны произойти», – сказал Рольфес.