В «Байере» высказались о возможном уходе Хаби Алонсо

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал будущее в клубе главного тренера Хаби Алонсо.
«Я сохраняю спокойствие и оптимизм касательно будущего Алонсо. Уверен, что Хаби чувствует себя комфортно в нашем клубе.
Что мы будем делать, если он захочет уйти? В мире существует много сценариев, но не все из них должны произойти», – сказал Рольфес.
- Алонсо связывают с «Ливерпулем» и «Баварией».
- «Байер» – единственная команда в топ-5 лигах Европы без поражений в этом сезоне.
- Команда испанца лидирует в Бундеслиге с 8-очковым отрывом.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо