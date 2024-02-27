Бубнов высказался об отсутствии приобретений у «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что «Динамо» укомплектовано для борьбы за третье место в чемпионате России.

«С «Динамо» вообще ситуация непонятная: состав хороший, особенно, когда все здоровы. Но Личка ведь говорил, что ему нужны усиления. Да, сейчас отмечает, зачем покупать легионеров, которые не сильнее имеющихся. Но никого не покупать вообще? Вроде бы с деньгами проблем нет, значит, или не хватило на классных футболистов, или нужные игроки не согласились на переход. В целом для борьбы за третье место команда укомплектована», – сказал Бубнов.